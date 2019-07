Dimaro 2019, Giorno 11: Inglese fa le valigie, Mario Rui osannato dai tifosi! E parte la gara di punizioni...

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Undicesimo giorno di ritiro in Val di Sole per la SSC Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico di Reggiolo, quest'oggi, ha allenato i suoi ragazzi sul campo di Carciato. Doppia sessione di allenamento, matutina e pomeridiana.

Dimaro 2019 - SSC Napoli, undicesimo giorno di ritiro estivo: la sintesi di giornata

Si apre con i soliti esercizi di postura e di aerobica la mattinata della SSC Napoli sul campo di Carciato. Assente Roberto Inglese, partito per raggiungere il Parma in ritiro: gli azzurri perdono i primi pezzi.

Subito dopo il lavoro in plaestra si è passato al campo: possesso palla e passaggi di prima hanno dettato gli esercizi dei partenopei. Piccolo spavento per Mario Rui, costretto ad interrompere, solo per un attimo, i suoi esercizi: piccola botta ma nulla di preoccupante per il laterale portoghese. Ha lavorato in solitaria Lorenzo Tonelli.

Nel pomeriggio, seduta leggermente più blanda: si è lavorato sulle triangolazioni; Kostas Manolas è sembrato leggermente in affanno. Poi ancora possesso palla, prima della chiusura con la gara di punizioni. Mario Rui osannato ed incoraggiato dai tantissim itifosi accorsi sugli spalti; sono arrivate anche le bordate di Arek Milik, Dries Mertens e Lorenzo Insigne.

Qualche minuto prima delle 19:00 termina la seduta, appuntamento a domani per la consueta doppia seduta di allenamento.

di Simone Guadagno.

