Dimaro 2019, Giorno 10: Inglese agli sgoccioli, Giuntoli vola...in panchina! Spavento per Tonelli e Di Lorenzo

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Decimo giorno di ritiro in Val di Sole per la SSC Napoli di Carlo Ancelotti. Il tecnico azzurro, questa mattina, è sceso sul terreno di gioco di Carciato per dettare i movimenti ai calciatori partenopei. Solo sessione mattutina per Insigne & Co., pomeriggio libero dedito al riposo.

Dimaro 2019 - SSC Napoli, decimo giorno di ritiro: la sintesi di giornata

Da sottolineare la presenza del direttore sportivo Cristiano Giuntoli: il dirigente partenopeo, al contrario di quanto trapelato nella serata di ieri, non era ad Istanbul né a Parigi.

Tutti in campo, ancora prove di tattica nella partitella a campo ridotto. Gli azzurri, divisi in due gruppi, si sono schierati con due moduli diversi: 4-4-2 vs 4-2-3-1. A preoccupare i tifosi e gli addetti ai lavori, l'infortunio di Lorenzo Tonelli, uscito anzitempo dal campo e rientrato negli spogliatoi per ricevere le cure del caso, e la botta rimediata da Giovanni Di Lorenzo.

Nel finale, spazio alla goliardia: con Dries Mertens in campo, non manca proprio mai. Ancora lavoro personalizzato e differenziato per Roberto Inglese, ad un passo dalla cessione ufficiale al Parma. Sorprende il lavoro di Arek Milik: il bomber polacco non si è allenato con i compagni, per lui lavoro a parte in palestra.

Appuntamento alle 21:15: Dries Mertens, Lorenzo Insigne ed il neo azzurro Kostas Manolas, incontreranno i tifosi giunti a Dimaro in Piazza Madonna della Pace.

di Simone Guadagno.

RIPRODUZIONE RISERVATA ©