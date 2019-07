DIMARO-FOLGARIDA (TN) - Giorno 20 di ritiro per il Napoli. Si è giocata ieri la terza gara amichevole contro la Cremonese che ha visto un pareggio per 3-3. Seduta mattutina blanda per il gruppo di Ancelotti. C'era Damiano Tommasi, ma è il giorno anche del Cardinale Sepe.

Clicca sulle foto di Ciro De Luca per ingrandirle.