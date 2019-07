Dimaro 2019, dal sorriso di Mertens alla chioma bionda di Hysaj: primo allenamento, ma che ovazione [FOTOGALLERY CN24]

DIMARO FOLGARIDA (TN) - Settimo giorno di allenamento. Al campo comunale di Carciato non c'è stata seduta di allenamento. Infatti, il gruppo è a riposo in vista della gara di domani. In campo, però, gli ultimi arrivati in ritiro: Hysaj, Milik, Mario Rui ma soprattutto Dries Mertens. Al suo ingresso in campo, tanti sorrisi e applausi. Il belga è già carico e voglioso di fare bene in questa stagione, la seconda con Carlo Ancelotti.

Esercitazioni in palestra, poi il campo con passaggi e cambi di posizione e poi lavoro specifico con la 'macchina infernale' che osserva e registra ogni movimento.

