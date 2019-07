Quarto giorno di ritiro per il Napoli di Carlo Ancelotti: i calciatori sono impegnati nella seduta mattutina. Prove generali sui calci piazzati, il tecnico azzurro analizza il movimento della difesa su un calcio di punizione al limite dell'area di rigore in posizione defilata. Ancelotti si è trasformato in un guardalinee, vuole la difesa perfettamente in linea.

