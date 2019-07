Dimaro 2019, Ancelotti incita i tifosi e si nasconde dietro la barriera, Mario Rui si piazza in porta [FOTOGALLERY CN24]

DIMARO-FOLGARIDA (TN) - Il Napoli si è ritrovato questa mattina a Carciato per la seduta di allenamento di rifinitura in vista dell'ultima amichevole che si disputa a Dimaro contro la Cremonese, questo pomeriggio alle ore 17:30. Ancelotti ha ritrovato i suoi per una seduta blanda a ritmi non altissimi. Dopo una partitina a campo ridotto, si provano le conclusioni sui cross con Tutino che esalta i tifosi con una rovesciata. Al termine della seduta, tanti calci di punizione, con Ancelotti che incita i tifosi ad applaudire le punizoni di Milik e Mario Rui. Ancelotti si nasconde dietro l'ostacolo, Mario Rui, alla fine, si piazza in porta.

Clicca sulle foto di Ciro De Luca per ingrandirle