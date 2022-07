Napoli-Maiorca, Aurelio De Laurentiis diserta lo stadio Patini. ll presidente del Napoli per la quarta amichevole consecutiva non presenzia in tribuna per assistere alla partita degli azzurri, così come accaduto a Dimaro. Presente invece sua moglie Jacqueline Baudit, con la figlia Valentina e nipotino John, l'amministratore delegato Andrea Chiavelli e il direttore marketing Alessandro Formisano.