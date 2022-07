Dalla nuova tribunetta di Carciato alla parete da arrampicata per tifosi: tutte le novità di Dimaro 2022 | FOTO CN24

Calcio Napoli - E' tutto pronto a Dimaro per accogliere il Napoli che arriverà nel pomeriggio in Val di Sole. Qualche novità, così come preannunciata nei giorni scorsi dal sindaco Lazzaroni, per quanto riguarda il campo di Carciato (sede degli allenamenti degli azzurri). Causa lavori per la nuova scuola cittadina, parte della tribuna non sarà agibile come gli anni scorsi. Le autorità hanno montato un'altra piccola tribuna alle spalle del campo per permettere ai tifosi azzurri di poter assistere agli allenamenti.

Tribuna Dimaro

All'esterno, oltre allo store, sarà presente anche una struttura che permetterà l'arrampicata ai tifosi.

Arrampicata Dimaro

Ecco invece il nuovo campetto da calcio per bambini.

campo da calcio Dimaro

