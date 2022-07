Dall'incursione di de Magistris ad Osimhen che infiamma Carciato: tutti gli scatti dell'allenamento pomeridiano | FOTOGALLERY CN24

DIMARO FOLGARIDA - Giorno 5 a Dimaro per la SSC Napoli di Luciano Spalletti che è scesa in campo per l'allenamento pomeridiano a Carciato. La squadra azzurra, ancora orfana di Juan Jesus, in permesso per la nascita della figlia Maya, si è allenata dinanzi ad una nutrita tribuna, infiammata dalle giocate di Victor Osimhen. A metà sessione circa, a sorpresa, è arrivato a bordo campo anche l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris: breve colloquio e saluto con mister Spalletti. Anche oggi Mathias Olivera ha proseguito con la sua tabella personalizzata, mentre per Ambrosino è stato il momento di lavorare con il gruppo squadra.

Clicca sul file in allegato per guardare la fotogallery a cura di Ciro De Luca