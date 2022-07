Dal primo gol di Kvaratskhelia alla fasciatura al ginocchio di Olivera: gli scatti dell'allenamento pomeridiano [FOTOGALLERY CN24]

DIMARO FOLGARIDA - Si è conclusa la prima giornata di lavoro al campo di Carciato per il Napoli di Luciano Spalletti. Gli azzurri hanno lavorato tanto con il pallone con esercizi dedicati al possesso di palla. Solo successivamente la partitella, durante la quale Kvaratskhelia è stato scatenatissimo. Per lui un gol ed un assist durante l'esercitazione a metà campo. A lavorare a parte è stato Mathias Olivera: l'ex Getafe è sceso in campo con una vistosa fasciatura al ginocchio sinistro ed ha proseguito la sessione con lavoro individuale.

