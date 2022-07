Dal bagno di folla a Carciato alle lamentele di Spalletti: gli scatti dell'allenamento mattutino | FOTOGALLERY CN24

DIMARO FOLGARIDA - Seduta mattutina per la SSC Napoli di Luciano Spalletti che si è ritrovata di fronte una tribuna di Carciato praticamente sold out. I tifosi azzurri sono accorsi in massa per seguire da vicino l'allenamento dei propri beniamini, a tal punto che in tantissimi sono rimasti esclusi dalla Tribuna a causa delle troppe presenze: Carciato è stato praticamente sold out. Allenamento tra palestra e campo per la squadra che si è divisa in due gruppi. Nel finale Luciano Spalletti si è intrattenuto con alcuni calciatori per provare le conclusioni in porta su azioni veloci e di prima. Curiosità: il tecnico azzurro si è lamentato in un paio di occasioni per il volume troppo alto della musica di sottofondo.

Clicca sul file in allegato per guardare la fotogallery a cura di Ciro De Luca