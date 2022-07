Da Olivera finalmente in gruppo al colloquio Spalletti-Santoro: tutti gli scatti dell'allenamento mattutino | FOTOGALLERY CN24

DIMARO FOLGARIDA - Si è appena concluso l'allenamento mattutino del decimo giorno per la SSC Napoli di Luciano Spalletti. La preparazione in Trentino Alto-Adige è oramai agli sgoccioli, ma l'attenzione non cala. Seduta tecnico-tattica per i partenopei a cui è stata riciesta precisione proprio da mister Spalletti. L'allenatore ha strigliato a gran voce Juan Jesus, impreciso e poco attento. Assenti Victor Osimhen e Adam Ounas, mai visti a Carciato. Tanto lavoro e concentrazione per Mathias Olivera, in gruppo per tutta la seduta: il laterale si è trattenuto in campo per lavorare sui fondamentali con mister Spalletti.

