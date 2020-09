CorSport su Lozano: gol etichettabile come capolavoro! Da Gattuso amabile 'mobbing', lo ha sommerso di invocazioni

Ultime calcio Napoli – Napoli-Teramo dura per Osimhen settantacinque minuti, gli bastano per poggiare in rete un assist di Lozano e sfruttare, con quel fisico che impaurisce come racconta il Corriere dello Sport:

“In una gara assolutamente sperimentale per il Napoli senza tredici giocatori, il personaggio è diventato Hirving Lozano, che si è inventato un gol etichettabile - in epoche di football autentico - come un capolavoro: sassata all’incrocio, di destro e dalla distanza, per sottolineare che converrà aggiungere un posto a tavola. Napoli-Teramo è diventato un supplizio per il povero Lozano, che Gattuso ha amabilmente «mobbizzato», sommergendolo di invocazioni”