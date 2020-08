UFFICIALE - Ritiro Napoli, caso Coronavirus a Castel di Sangro: c'è un positivo tra i giornalisti, negativi gli altri 5 tamponi

Napoli - Ci sono buone notizie dal ritiro Napoli a Castel di Sangro. Dopo i tamponi effettuati nelle ultime ore, in merito a dei casi sospetti di Coronavirus, sono arrivati i responsi ufficiali. Soltanto una giornalista è risultata positiva al covid-19, dopo tampone effettuato dall’Asl de L’Aquila. Negativi gli altri tre operatori e alcuni lavoratori del bed and breakfast. A comunicarlo è stato lo stesso sindaco di Castel di Sangro Angelo Caruso. Nessun contagio multiplo e focolaio dunque dal ritiro del Napoli. Torna il sereno dopo giorni di tensione. Queste le parole del sindago: «Per fortuna, non c’è stato contagio – ha detto al Napolista il primo cittadino -. Ovviamente ciò non vuol dire che dobbiamo abbassare l’attenzione. Bisogna rispettare le misure di precauzione e di distanziamento».