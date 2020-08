Ultime calcio Napoli - Settimo giorno di ritiro a Castel di Sangro, allo stadio Teofilo Patini prosegue la preparazione degli uomini di Gattuso, anche se arricchiti da tanti giovani arrivati in ritiro questa mattina. Sul terreno di gioco, in questo momento, non c'è Allan. Era presente nella lista dei calciatori ancora in ritiro proposta dalla SSC Napoli. Già partito per l'Inghilterra? E' sempre più vicino all'Everton.

