Si è conclusa la seduta pomeridiana d'allenamento del Napoli di Gattuso allo stadio di Castel di Sangro, il Teofilo Patini. Torello prima e poi partitella per gli azzurri che terminano, quest'oggi, il decimo giorno di ritiro. Clicca sul file in allegato per vedere la fotogallery di CalcioNapoli24.it.