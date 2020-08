Castel di Sangro, Cristiano: "Un onore poter affrontare il Napoli, orgoglioso di aver vestito la maglia azzurra"

Notizie Calcio Napoli - Domenico Cristiano, ex calciatore del Napoli attualmente allenatore del Castel di Sangro, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss:

"Siamo una squadra di Eccellenza composta da giovani che lavorano e poi vengono ad allenarsi senza percepire nemmeno un euro. Domani iniziamo una piccola preparazione anche in vista dell'amichevole con il Napoli in un ambiante stupendo di cui si è innamorato anche De Laurentiis. Abbiamo delle strutture all'avanguardia, un bellissimo clima che permette una preparazione ideale. Siamo tutti emozionati di incontrare il Napoli. Non solo i ragazzi che affronteranno i loro idoli, ma anche il sottoscritto che ha avuto la fortuna di vestire la maglia azzurra. Essere un giocatore del Napoli e poter giocare al San Paolo è motivo d'orgoglio per me che ho genitori di Frattamaggiore. Insigne ha fatto una gavetta che gli ha permesso di diventare meritatamente il capitano della squadra che ama".