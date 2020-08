Beppe Bruscolotti è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Inizio deludente del Napoli di Ancelotti, per fortuna è arrivato un trofeo che è significato qualcosa di molto importante e di prospettiva. Koulibaly è sempre meglio averlo, se non partirà sarà un bene. Mi auguro che alla fine si possa competere grazie alla rosa che metterà in piedi il Napoli".