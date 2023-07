Amichevole Napoli Spal dove vederla in chiaro? Canale Tv e Streaming

Napoli SPAL dove vederla in tv e streaming? La prossima partita da calendario del Napoli di Rudi Garcia si giocherà oggi con questo secondo test stagione. Amichevole Napoli SPAL Tv e streaming in vista di quella che sarà poi la nuova stagione. Napoli SPAL amichevole: dove vederla in Tv e Streaming? Su CalcioNapoli24 tutte le informazioni riguardo il Napoli e la prossima partita che si giocherà lunedì 24 luglio alle ore 18:00.

Napoli Spal dove vederla

Napoli SPAL: dove vederla, Canale Tv

Scopri come e dove vedere Napoli SPAL in Tv e streaming. Dove si vede l'amichevole Napoli SPAL in diretta Tv e streaming? La partita sarà visibile su Sky Sport Calcio (Canale 202) o anche in chiaro su Tv8. Sarà possibile seguirla su Sky per gli abbonati che hanno un un pacchetto alla sezione calcio e sport, ma anche in chiaro sul canale Tv8.

Dove vedere Napoli SPAL: diretta Streaming live

Napoli Spal dove vederla in streaming Gratis - Dove guardare in diretta streaming Napoli SPAL? La partita amichevole sarà possibile seguirla anche in streaming, scaricando l'app di Now Tv o Sky Go. Ma anche in streaming gratis su Tv8.

Napoli SPAL tv: in diretta su Calcio Napoli 24

Napoli SPAL amichevole 2023 in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.