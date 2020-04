Zuniga: "Mi volevano Juventus e Barcellona, scelsi il Napoli per l’amore dei tifosi! Una volta Armerò uscì nudo, discusse con Hamsik..."

Notizie Calcio - Camilo Zuniga, ex terzino colombiano del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Gol Caracol, riportate dal Corriere dello Sport di oggi:

«Avevo altre offerte: sarei potuto andare alla Juventus e al Barcellona, sì, però alla fine scelsi il Napoli per l’amore dei tifosi. Per l’affetto della gente. Armero? Quando arrivò lo fecero dormire con il capitano Hamsik, ci divisero, ma il giorno dopo vidi Marek discutere animatamente in sala da pranzo. Mi avvicinai e lui: ‘Non posso andare avanti con Armero. Non dormo più con questo signore: stanotte gridava’. Era sonnambulo! E così lo mandarono da me: una volta, in ritiro, si alzò dal letto e cominciò a prendere a pugni la parete. E poi uscì nudo sul balcone! Che ridere»