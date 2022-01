Zielinski, Lobotka e Rrahmani possono giocare Juve-Napoli? Il club azzurro ha chiesto all'ASL Torino di esprimersi in merito

Napoli calcio - Zielinski, rrahmani e Lobotka potranno scendere in campo in Juve-Napoli? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea il parere discordante tra ASL1 e ASL 2 di Napoli. Il club ha chiesto all'ASL di Torino di esprimersi in merito.

"Tradotto significa che Rrahmani, Lobotka e Zielinski non possono giocare stasera. A questo punto ci si chiede come mai lo staff medico abbia fatto partire quei giocatori, ma qui entriamo nel campo delle interpretazioni. Al Napoli si sono attenuti al protocollo della Federcalcio siglato nel giugno del 2020 che in questi casi autorizza i giocatori a contatto con positivi di poter, seppure vivendo una quarantena “soft”, effettuare il percorso casa-lavoro. Per cui andando a giocare, il proprio lavoro, i tre avrebbero potuto giocare. Ma la Asl, competente in tema salute, ha ignorato quel protocollo citandone altri più stringenti di legge. Il Napoli non si arrende e ha chiesto alla Asl di Torino di esprimersi in merito"