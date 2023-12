CorSport - Rinnovo Zielinski, la trattativa procede: il polacco ha espresso la sua volontà all'entourage

Notizie Napoli calcio. Piotr Zielinski è in scadenza di contratto con il Napoli nel 2024 ed a oggi non si registrano significativi passi avanti nella trattativa. La volontà del giocatore sarebbe quella di restare in azzurro, ma va trovata la quadra economica e di durata del nuovo accordo.

Rinnovo Zielinski-Napoli, le ultime

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha riportato gli ultimi aggiornamenti sul rinnovo di Zielinski con il Napoli di De Laurentiis:

Zielinski a gennaio può diventare un affare per tanti, intanto è del Napoli che continua a difendere il privilegio di poter anticipare le concorrenti. La trattativa per il rinnovo del contratto va avanti da tempo, le parti continuano a trattare, in estate l’intesa sull’ingaggio non è bastata dopo le distanze con l’agente per le commissioni, ma il dialogo prosegue e Zielinski è in attesa. Vuole restare, l’ha già fatto sapere al suo entourage.