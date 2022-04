"Impalpabile, entra malissimo. Che fine ha fatto?", Zielinski peggiore in campo: le pagelle

News Napoli calcio. L'involuzione di Piotr Zielinski è ormai un problema conclarato per il Napoli di Spalletti. Anche contro la Roma, il polacco è stato totalmente insufficiente entrando dalla panchina: non solo sull'azione del gol subito, da lui ci si aspetta sempre ben altro.

Zielinski Napoli Roma

Pagelle Zielinski Napoli-Roma

Ovviamente il centrocampista è risultato il peggiore in campo, come evidenziano voti e pagelle dei quotidiani:

Il Mattino 4,5 - Impalpabile. Entra al 56' dopo infortunio con Lobotka e si mette quasi sempre su Mkhitaryan provando a impedire che possa attivarsi. Ma non riesce mai a inserirsi in un giocata, non dà mai l'impressione di poter avere un guizzo: anche in fase di non possesso sembra sbandare. Che fine ha fatto?

Repubblica 5 - Entra malissimo in partita

Gazzetta dello Sport 5 - Entra quando la partita sta cambiando equilibri e non riesce a portare freschezza ed efficacia. Arriva due volte al tiro di sinistra da ottima posizione ma le conclusioni sono insufficienti, come il suo rendimento da due mesi.

Corriere dello Sport 5 - Ora è evidente la ragione per la quale abbia cominciato in panchina. Con il suo ingresso sbilancia la squadra, senza mai interferire nelle ripartenze della Roma.

Tuttosport 5,5 - Subito un tiro, ma si spegne in fretta e non fa diga