Zielinski e Fabian in crisi: contromossa immediata di Spalletti per Empoli

Fabian e Zielinski in crisi? L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport spiega perchè Luciano Spalletti sembra intenzionato a cambiare qualcosa a centrocampo in vista dell'Empoli. Le prestazioni dello spagnolo e del polacco non hanno convinto ed in questo momento non si può più rischiare gente non al top.

Zielinski

Fabian e Zielinski in calo: contromossa Spalletti