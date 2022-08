Zielinski determinato, ha già parlato con Giuntoli: ecco la sua posizione

Calciomercato Napoli, niente da fare per Zielinski al West Ham. Nonostante le ricche offerte del club di Premier League, che però non ha mai raggiunto i 45 milioni di euro chiesti da De Laurentiis per lasciar partire il centrocampista polacco, Zielinski non ha alcuna intenzione di lasciare Napoli.

Zielinski, "no" al West Ham

Zielinski

A svelare le intenzioni del calciatore è l'edizione odierna del quotidiano Il Mattino di Napoli, secondo cui ci sarebbe stato un lungo colloquio tra Zielinski e il direttore sportivo Giuntoli nei giorni scorsi: nel corso del confronto tra le parti, Piotr ha chiarito con determinazione la sua posizione.

Zielinski vuole restare a Napoli ed è pronto ad affrontare la nuova stagione: nessuna intenzione di accettare le avances del West Ham.

Al ritorno a Castel Volturno, Giuntoli parlerà anche con Fabian Ruiz.