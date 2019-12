Zeman: "Mandare via Ancelotti non è detto sia produttivo. Insigne? So quanto può dare giocando a sinistra"

Ultime Calcio Napoli - Zdenek Zeman ha rilasciato alcune dichiarazioni all'edizione odierna del Corriere dello Sport: "So come vanno le cose nel calcio e so che quando non vengono i risultati l'unico che rischia è il tecnico. Però so anche che cambiare non sempre significa migliorare e che un eventuale esonero non offra la garanzia di poter cambiare il destino di una squadra. Non so cosa abbia il Napoli, non conosco da dentro la situazione, ma immagino come sempre che esista una strada per uscirne ed è il lavoro. Insigne? E' il mio calciatore preferito, è l'italiano più dotato tecnicamente. So quanto possa rendere a sinistra, ma non entro nel merito delle decisioni di Ancelotti. Il suo valore lo ha dimostrato, non c'è bisogno di aggiungere altro, sta vivendo queste difficoltà di tutti, anche perchè da napoletano lui sente questa situazione complicata. da lui ho avuto tanto, una quarantina di gol tra Foggia e Pescara"