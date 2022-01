Zazzaroni attacca Adani: "Intollerabili le offese ad minchiam: è vittima di un analfabetismo di ritorno"

Serie A - Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni risponde in maniera dura a Daniele Adani che aveva parlato di servilismo verso la Juve:

"Anche della sparata (nel mucchio) di Daniele Adani si discuteva ieri. Devo dire che non mi hanno sorpreso le parole pronunciate dall’ultrapassionale Lele a Bobo Tv, la sua terra di nessuno. Mi ha stupito il tono, accesissimo e scomposto, e mi hanno colpito alcuni termini usati dall’ex calciatore che ogni tanto dimentica di esserlo stato, ovvero di aver fatto parte della categoria dei farisei per convenienza (rarissime, ancorché apprezzate, le eccezioni). Offese come «servi», «disonesti», «falsi» e «bugiardi» lanciate ad minchiam, generalizzando, all’interno di una chiacchierata televisiva di natura tecnica, sono intollerabili, soprattutto perché il servilismo e il leccaculismo sono pratiche che certo opinionismo riserva di solito a temi e ruoli ben più importanti. I limiti dell’opinionista che ha appena cambiato casacca - come Vlahovic - dimostrano che la scuola dei social produce campioni di volgarità spesso naturali, da molti ritenuti facilitatori del racconto calcistico, in realtà sfortunate vittime dell’analfabetismo di ritorno