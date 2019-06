Zapata-Napoli, Tuttosport: "C'è l'accordo col giocatore ma non con l'Atalanta: ci sono quattro nomi caldi per Giuntoli"

Calciomercato. L'Atalanta di Gasperini è al centro di parecchi discorsi, da Napoli rimbalzano certezze che vorrebbero i partenopei d'accordo sia con l'agente del centravanti colombiano Duvan Zapata che del laterale destro belga Timothy Castagne ma da Zingonia non filtra nulla e continua la linea condivisa nelle interviste di Antonio Percassi e Gian Piero Gasperini nei giorni scorsi: dei titolari, non si muove nessuno.

Come riporta Tuttosport:

"All'ombra del Vesuvio piacciono molti giocatori della Dea, nei giorni scorsi a mezzo stampa era circolata voce di un accordo già trovato con l'agente di Josip Ilicic e prima ancora era Hans Hateboer il prescelto per vestire la maglia azzurra ma, alla società orobica, non sono pervenute offerte di nessun tipo. Fare l'accordo con i calciatori, ammesso che sia vero, significa risolvere la parte più facile di una trattativa: quella dei Percassi è bottega assai cara e per sedersi al tavolo e discutere servono cifre importanti. Di quanto si parla? Per Zapata servono almeno 60 milioni di euro (e non è detto che poi l'Atalanta accetti) mentre per Castagne si parla di una ventina di milioni".