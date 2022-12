Zanoli attende la sua occasione: Giuntoli punta su di lui e anche Spalletti ci crede

Essere giovane ed essere, allo stesso tempo, l'alternativa di un calciatore come Giovanni Di Lorenzo, è cosa complicata per tutti, anche per Alessandro Zanoli.

Alessandro Zanoli

Zanoli attende la sua occasione

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, però, nonostante questo, il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è pronto a scommettere su questo ragazzone con fisico da corazziere, visto crescere a Carpi. Spalletti lo tiene in considerazione, solo che per fare a meno del suo capitano deve succedere qualcosa di forza maggiore ma prima o poi Zanoli avrà la sua occasione.

