Zaniolo, l'entourage: "Nicolò oggi è affermato a livello internazionale. Futuro? Tutto verrà valutato a tempo debito"

Il procuratore Marco Busiello ha rilasciato una lunga intervista ai taccuini di 'Tuttomercatoweb.com'. Tra i temi toccati anche il futuro di Nicolò Zaniolo, calciatore gestito da Claudio Vigorelli, suo partner.

Come nasce la collaborazione con Vigorelli?

"Con Claudio ci conosciamo da tanti anni, si lavorava già da tempo insieme. Nasce con la condivisione di idee. In questo mondo che si sta modernizzando e globalizzando c'è sempre più bisogno di stare insieme. Essere più forti per poter offrire servizi migliori ai calciatori. Non c'è un perché reale, ma nasce da tante piccole collaborazioni e tante cose fatte insieme".

In estate avete collaborato per portare Gnonto al Leeds

"E' stata una operazione nata e portata avanti insieme. E che ha fatto tutti felici: il Leeds perché ha avuto modo di acquistare il primo giocatore italiano, era contento il ragazzo perché ha fatto il salto di qualità e anche lo Zurigo, capace di monetizzare a un anno dalla scadenza del contratto".

Un trasferimento all'estero sarà possibile anche per Zaniolo?

"Sono due realtà diverse. Gnonto era per tutti uno sconosciuto finché Mancini non l'ha convocato in Nazionale per voltare pagina dopo la mancata qualificazione al Mondiale. Zaniolo oggi è affermato a livello nazionale e internazionale, non ha ancora espresso tutte le sue potenzialità. Ma queste cose stanno arrivando. Claudio con lui sta facendo cose straordinarie e lo stesso ragazzo oggi sta maturando".

Sono arrivate offerte dall'estero?

"E' un giocatore molto importante. A livello italiano è uno dei giocatori che esprime maggiore qualità sia a livello tecnico che fisico, ha tanta attenzione intorno. Detto ciò è un giocatore della Roma che è una grandissima società e tutto verrà valutato a tempo debito".