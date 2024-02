Zambardino: "Si fa il nome di Giampaolo per il dopo Mazzarri! Incredibile, quasi una barzelletta"

Vittorio Zambardino, giornalista del Corriere del Mezzogiorno, commenta così il suo editoriale sulle colonne del quotidiano:



"Le televisioni danno nel dopo partita la notizia di una dirigenza che penserebbe a un cambio in panchina. Si fa il nome di Giampaolo. Incredibile, quasi una barzelletta. Sarebbe il caso di rendersi conto che al peggio non c’è fine, e forse non ci meritiamo di passare dal ridicolo alla tragedia prendendo un altro fallito pluriennale. L’inadeguatezza distrugge. Ma forse nel Napoli non ci sono più persone adeguate al ruolo".