Zaccagni-Napoli, Il Mattino: discorso avviato con l'entourage del giocate, c'è il gradimento ma manca l'accordo col Verona

Napoli Calcio - In casa Napoli si comincia anche a pensare al futuro. Con il dubbio legato all'allenatore, certo, ma anche con la consapevolezza di dover programmare.

Come riporta Il Mattino:

"La serie A rappresenta attualmente il bacino più facile e comodo dal quale attingere. I giocatori che già conoscono il nostro campionato, infatti, non avrebbero l'incognita legata ad un possibile adattamento: il classico usato garantito da poter sfruttare subito in vista di una stagione lunga e ricca di impegni. Il primo tra gli osservati speciali arriverà già domenica. Si tratta di Zaccagni che con la maglia del Verona verrà a far visita al Napoli nell'ultima giornata di campionato. In questa stagione il 25enne si è messo in mostra con 5 gol e 7 assist che soprattutto nella prima parte del campionato lo hanno reso uno dei giocatori più appetibili e ricercati dai grandi club. Il Napoli ha già avviato i contatti con il suo entourage (Tullio Tinti e Fausto Pari) incassando un gradimento di massima, mentre con il Verona il discorso è ancora tutto da avviare".