Younes e Llorente in uscita, CorSport: "Sul tedesco c'è anche il Werder Brema! Il Tottenham vuole indietro Fernando"

Ultimissime Calcio Napoli - Non solo mercato in entrata. La SSC Napoli di Aurelio De Laurentiis lavora anche al mercato in uscita, soprattutto a centrocampo. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Su Younes hanno chiesto informazioni il Genoa e il Torino, sembra che ci sia una possibilità anche in Germania, al Werder Brema, ma Giuntoli non andrà oltre il prestito. A volte ci ripensano: il Tottenham rivorrebbe Llorente".