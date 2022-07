West Ham-Zielinski, Tuttosport: la richiesta choc del Napoli per cederlo

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna di Tuttosport scrive sull'interessamento del West Ham per il cartellino di Piotr Zielinski. Spunta la richiesta del Napoli.

Ecco cosa scrive Tuttosport:

"Si è aperto uno spiraglio per la cessione di Zielinski al West Ham: il ds Giuntoli ha chiesto 50 milioni pagabili in 3 esercizi. Oggi gli azzurri inizieranno la seconda parte del ritiro pre campionato, a Castel di Sangro dove mercoledì pomeriggio è in programma la prima di 4 amichevoli, con l’Adana Demirspor allo Stadio Patini alle ore 20.30".