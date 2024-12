"Vuoi candidarti a sindaco di Napoli?". Retroscena De Laurentiis: cosa rispose alla proposta

Aurelio De Laurentiis sindaco di Napoli. L'edizione odierna de Il Mattino svela un particolare retroscena sul presidente del Napoli per quanto concerne la possibilità di diventare primo cittadino. I fatti risalgono al 2014 quando Silvio Berlusconio chiese proprio a De Laurentiis di candidarsi per Forza Italia come sindaco della città partenopea.

De Laurentiis sindaco di Napoli

Napoli - Come si legge su Il Mattino fu Silvio Berlusconi a proporre la candidatura ad Aurelio De Laurentiis dieci anni fa come sindaco della città di Napoli. La risposta del presidente del club azzurro fu netta. Disse, senza alcun tipo di indugio, che non avrebbe accettato la proposta di Berlusconi. Diverso è stato invece per Claudio Lotito il quale oggi è invece senatore del partito fondato da Berlusconi.