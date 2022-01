Vlahovic a secco col Napoli, c'è un dato stagionale che fa ben sperare per domani

L'edizione odierna del Corriere Fiorentino dedica ampio spazio alla Fiorentina in vista del match di domani contro il Napoli.

"Quella tra Dusan, i suoi agenti e la società è una battaglia che non fa bene a nessuno. E non è un caso, forse, che l’altra partitaccia oltre a quella di lunedì sia stata quella di Venezia. Anche allora la sfida fu preceduta dagli attacchi (in quel caso di Commisso) all’entourage del bomber.

In questo campionato i viola hanno sempre perso (se si esclude Verona) quando Vlahovic non ha segnato. È successo contro Roma, Inter, Napoli, Venezia, Lazio, Juventus e Torino. Soltanto in un’occasione, contro il Genoa, la Fiorentina ha vinto senza il contributo diretto di Dusan"