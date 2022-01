"Vieni, che fai laggiù?", De Laurentiis e l'invito a Iervolino: i due club condivideranno un progetto comune

Napoli calcio - L'edizione odierna di repubblica racconta l'incontro che c'è stato tra Iervolino e de Laurentiis in Napoli-Salernitana.

"De Laurentiis si guarda intorno, sembra smarrito nello stadio quasi vuoto, vede sull’altro lato della tribuna Danilo Iervolino. Sono amici da un paio d’anni, si danno il tu dalle serate di Capri, lo invita indicandogli la poltrona accanto, vieni che fai laggiù? Iervolino si stacca da Francesco Fimmanò, l’avvocato-professore che nelle strategie della Salernitana sembra il comandante del sottomarino, decide molto e non si vede mai. Eccoli i presidenti del nuovo derby. Per il calcio in Campania è tutto un futuro che comincia, saranno insieme in Lega, battaglie da vincere insieme ne hanno tante in un calcio scombinato dal Covid e dai debiti, Napoli e Salernitana sono immuni da urgenze economiche, scoprono qualche orizzonte comune: fermare il saccheggio di giovani talenti campani, ci stanno pensando. Sotto Roma non c’è nessun club che valorizzi i ragazzi delle sue borgate"