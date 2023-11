Via libera Osimhen in Nigeria, ecco perché ADL l'ha consentito: il vero motivo

Calciomercato Napoli - Rientra finalmente in città, oggi, Victor Osimhen dopo due settimane lontano dopo l’infortunio rimediato in nazionale.

Osimhen in Nigeria, il motivo del via libera di ADL

Come svela Il Mattino oggi in edicola, in verità il via libera della società al nigeriano è stato mirato anche per mitrare le tensioni createsi col giocatore ed entourage dopo la questione Tik Tok e non solo. Un gesto di totale distensione in ottica rinnovo che è servito per disperdere la tensione e che - si spera - possa essere utile ora anche per l’attesissima firma sul contratto.