Via le mascherina all'aperto dal 1 luglio: obbligatorie solo in Campania per volere di De Luca

Ultimissime notizie. Mascherina non obbligatoria da luglio, in tutta Italia tranne in Campania. Oggi in edicola Il Mattino di Napoli riporta le indicazioni provenienti dal Ministero della Salute e dal Comitato tecnico-scientifico che nei prossimi giorni si esprimerà ufficialmente sulla faccenda: l'idea è di abolire l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto a partire dal 1 luglio. Solo nella Regione Campania, il governatore Vincenzo De Luca ha già annunciato che l'obbligo di mascherina all'aperto persisterà per tutta l'estate.

Mascherina estate 2021

Nel frattempo tutta Italia si appresta a diventare zona bianca, ad eccezione della Val d'Aosta, nonostante le preoccupazioni derivanti dalla cosiddetta variante Delta. In ogni caso, precisa Il Mattino, la mascherina dovrà essere usata in tutti i luoghi e uffici aperti al pubblico e in areo, treno e nave. E anche all'aperto dove, a causa degli assembramenti, non sarà possibile garantire il distanziamento di un metro. Possibile riapertura anche per le discoteche, almeno in settimana, con accesso riservato ai detentori di Green Pass.