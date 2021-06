Via la mascherina ma sarà necessario averla sempre con sé: le novità

Covid 19 - L'edizione odierna de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito al Coronavirus in Italia:

"Nel giorno in cui la Campania e quasi tutta l'Italia passa in zona bianca arriva anche il verdetto per mascherine all'aperto. Su richiesta di Mario Draghi e del ministro della Salute Roberto Speranza, il Comitato tecnico scientifico (Cts) oggi pomeriggio deciderà sull'abolizione dell'obbligo di indossare fuori casa il dispositivo di protezione personale. E valuterà la possibilità di dare il via libera ai balli nelle discoteche, aperte da qualche giorno ma solo per le consumazioni al bar e al ristorante. Ebbene, con l'Italia da oggi al 99% in zona bianca (Valle d'Aosta esclusa) e con i dati sui contagi e sulle terapie intensive in costante miglioramento, il Cts dovrebbero dire sì per le mascherine e chiedere un nuovo time-out per le discoteche.

Il D-day non segnerà però una liberazione completa dal dispositivo di protezione che segna la vita degli italiani dal marzo dello scorso anno. Il via libera del Cts allo stop della mascherina all'aperto sarà condizionato. E se non sarà il Comitato a indicare una data, sarà il governo in settimana a farlo: si parla di lunedì 28 giugno, quando anche la Valle d'Aosta sarà entrata in zona bianca, oppure del 1 luglio o del 5 luglio per valutare meglio il rischio rappresentato dalla variante Delta".