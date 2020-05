Via ai tamponi per il Napoli, venerdì la prima seduta a gruppi a Castel Volturno. Il Mattino: solo calciatori e staff, non ci saranno i dirigenti

Ultime calcio - In attesa degli altri. Il governo prende tempo per capire domani cosa deciderà di fare la cancelliera tedesca Angela Merkel della Bundesliga. Sembrava fatta per la ripresa in Germania ma ieri sono spuntati 10 positivi (su 1724 tamponi eseguiti) e la questione torna di nuovo in bilico.

Partono i tamponi per il Napoli, venerdì la prima seduta a gruppi a Castel Volturno

Come riporta Il Mattino:

"In Italia anche all'interno del governo è evidente che c'è uno scontro in atto: la scelta del ministro Lamorgese di dare l'ok agli allenamenti individuali è stata considerata, dopo quella dei governatori, come una intromissione che ha indispettito e non poco il ministro allo sport Spadafora che spinge per avere subito uno stop al campionato. Ma domani il premier Conte dovrebbe prendere altro tempo. Matteo Renzi, leader di Italia Viva, partito che sta nel governo, è spietato con Spadafora: «Come può un ministro dire Non se ne parla? Non è lui a decidere, ma sono parlamento, tecnici, addetti ai lavori e chi s'intende di questo sport. Lui certamente no». Fino al 17 maggio le squadre, compreso il Napoli, procederanno in ordine sparso a ritrovarsi nei propri centri tecnici. Il club azzurro da oggi inizia a fare i tamponi (il primo sarà Gattuso) e contemporaneamente anche i test sierologici (tutto affidato a un solo laboratorio). Insomma, uno screening totale prima di ritrovarsi - a gruppetti - a Castel Volturno. Se tutto andrà come da programma, giovedì verrà fatto il secondo tampone e così venerdì potrebbe esserci il via: la ripresa coinvolgerà tutti i calciatori, distribuiti sui tre campi a gruppi di quattro. Con Gattuso e il suo staff a coordinare tutto. Al centro tecnico entreranno solo tecnici, medici, fisioterapisti e calciatori. Esclusi i dirigenti".

