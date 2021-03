Verso Napoli-Bologna, un big di Mihajlovic a rischio

L'edizione odierna di Repubblica Bologna fa il punto della situazione in merito alla situazione della squadra di Mihajlovic per la sfida al Napoli:

"Oggi il Bologna conoscerà la prognosi di Dominguez, uscito a metà del primo tempo di Cagliari per un risentimento all’anca. L’argentino attende l’esito degli esami, il tecnico, che lo ha ormai rilanciato in pianta stabile da titolare, spera di poterlo riavere presto e prepara un piano B in vista della trasferta di domenica sera a Napoli. Certo assente sarà infatti Schouten, squalificato, e a prender posto accanto a Svanberg si prepara uno tra Poli e Medel, che in Sardegna nel finale ha giocato i suoi primi minuti da dicembre. Al centro della difesa rientrerà invece Danilo, probabile la conferma di Mbaye a sinistra, con Dijks ieri allenatosi ancora a parte".