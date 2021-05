Verona, Setti: "Juric? Se ha dubbi vorrei me lo dicesse. Alcune sue esternazioni in pubblico mi hanno infastidito"

SERIE A - Maurizio Setti, presidente del Verona, ha rilasciato un'intervista all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sul futuro di Ivan Juric.

Come ha preso queste dichiarazioni?

"So bene che capita che Juric, prima o dopo una gara, si lasci andare a determinate esternazioni. A volte tende ad enfatizzare alcuni concetti, per l’immediatezza e la schiettezza che lo contraddistinguono. A darmi fastidio è che ne avremmo potuto parlare privatamente, come spesso è capitato. Non serviva farlo a mezzo stampa. Quel che non manca in una società come la nostra di sicuro è il rispetto: abbiamo sempre messo in testa la correttezza"

Ma quando ci sarà, dunque, l’incontro richiesto da Juric?

"Quando vuole. Forse non ha compreso del tutto quello che gli ho spiegato in quella cena dopo il Cagliari, ma possiamo parlare di nuovo. Se c’è un ritardo nella programmazione è perché tutti sono fermi e, me compreso, spaventati da quello che potrà riservarci il futuro".

Juric resterà al Verona?

"Per me sicuramente sì, non so se lui abbia dei dubbi, fosse così vorrei che me lo dicesse. All’Hellas al centro c’è lui, con D’Amico. Anche questa è stata una grandissima stagione. E io sono contento del Verona che stiamo costruendo".