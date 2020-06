Verona-Napoli, le probabili formazioni di Gazzetta: tre novità per Gattuso, mini rivoluzione in attacco [GRAFICO]

Ultimissime calcio Napoli - L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha pubblicato le probabili formazioni di Verona-Napoli. negli azzurri ci sarà qualche novità rispetto alla vittoria sulla Juve in finale di Coppa Italia. Tra i pali spazio nuovamente ad Ospina. Difesa riconfermata in blocco con Mario rui, Maksimovic, Koulibaly e Di Lorenzo. Stesso discorso per la mediana con Zielinski, Demme e Fabian Ruiz. Mini rivoluzione in attacco con Milik, Politano ed Insigne. Juric ripropone il consueto 3-4-2-1 con Verre e Zaccagni alle spalle di Di Carmine.

