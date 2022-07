Verona, Cioffi: "Big in partenza? Allenerò chi c’è! Ho dato le mie idee alla società"

Il nuovo allenatore del Verona Gabriele Cioffi si presenta alla conferenza quasi senza voce, come racconta la Gazzetta dello Sport.

«Mi dipingono come un sognatore? Per poter sognare devi avere prima dei paletti. I miei 4 sono: lavoro, lavoro, lavoro, lavoro. Inteso come sacrificio, passione, e obiettivi. Poi allora puoi lavorare per sognare. Il sogno si costruisce»