Verona, Casale: "Futuro? Fa piacere essere accostato a grandi club. Sogno la Nazionale"

Calcio Napoli - Nicolò Casale, difensore del Verona accostato di recente anche al Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Di lei si è parlato molto. In estate il suo nome sarà tra i più cercati. Sensazioni?

«Penso a finire bene questo campionato, che per me è il primo in A. È bello vedere che c’è interesse, non lo nego, ed essere accostato a club importanti, ma lo è pure il Verona. Lo si è visto in questi anni, con i risultati che sono stati raggiunti».

Il suo prossimo sogno?

«Arrivare in nazionale. Ci spero e lavoro per farcela. E intanto penso alla partita con il Milan».