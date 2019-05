Veretout-Napoli, bordate di fischi e coro razzista dai tifosi della Fiorentina al momento del cambio

Bordate di fischi e il coro razzista "odio Napoli": questa la colonna sonora che ha accompagnato la sostituzione, al minuto 89' di Fiorentina-Genoa, del centrocampista viola Jordan Veretout. A raccontarlo è l'edizione odierna di Cronache di Napoli:

"Non appena è stato annunciato il cambio dallo speaker, il popolo viola è esploso in fischi sonori e cori contro il Napoli. Un atteggiamento legato alle insistenti voci di un approdo del centrocampista francese in azzurro, affare che resta comunque legato al destino di Allan"

Veretout-Napoli, gradimento e stima verso l'azzurro

Il centrocampista al momento è concentrato solamente sulla Fiorentina, ma ha sottolineato in una recente intervista la voglia di misurarsi in una squadra di livello superiore. Inutile dire che Veretout sarebbe entusiasta di vestire la maglia del Napoli, stima molto anche alcuni calciatori in forza alla squadra di Carlo Ancelotti: Insigne e Callejon su tutti. Non resta che aspettare fiduciosi perchè Veretout ed il Napoli è un matrimonio che s'ha da fare...

