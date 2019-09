Verdi-Torino, Gazzetta: è l'acquisto più costoso dell'era Cairo

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport commenta l'acquisto di Verdi da parte del Torino:

"E' stata sempre la prima scelta. Alla fine, è stato necessario uno sforzo considerevole da parte del presidente Cairo, che ieri in tarda serata ha raggiunto l’accordo totale con il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, per un trasferimento sulla base di un prestito oneroso a tre milioni, con un riscatto obbligatorio a venti più due milioni di bonus facilmente raggiungibili. Operazione complessiva, quindi, da venticinque milioni, che si configura come di gran lunga l’acquisto più costoso dei quattordici anni di gestione del Toro di Urbano Cairo che ha festeggiato il compleanno alla guida della società, caduto proprio ieri, regalando a Mazzarri e ai tifosi un innesto di assoluto spessore"