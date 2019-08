CorSport - L'addio di Verdi è legato all'arrivo a Napoli di Lozano e anche di James. Anche Ounas aspetta la cessione

Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'attacco per il Napoliè un risiko, c’è poco da fare, nel quale entra anche Fernando Llorente e che può rappresentare una variabile, inevitabilmente legata a questi meccanismi perversi del mercato nel quale s’intrecciano i destini di James Rodriguez e anche di Icardi, ma pure quelli di Simone Verdi e di Ounas, che stanno lì, con il naso all’insù, per cogliere il vento.

Simone Verdi, attaccante del Napoli

Il Torino ha l’Europa League per la testa però ha pure voglia di fantasia tra le linee, quella che Verdi - secondo Cairo e Mazzarri - sarebbe in grado di assicurare, per riprendersi la scena: ma è tutto direttamente collegato all’arrivo di Lozano e - forse adesso - anche a quello del colombiano. E Ounas, che ha saputo del Cagliari, ma anche del Lilla e del Bordeaux, è egualmente combattuto, mentre ancora si gode la vittoria in coppa d’Africa.