Verdi delude, pioggia di 5 per lui: "Stagione per niente esaltante, tanta voglia ma non combina tanto"

Altra chance ricevuta ieri da Simone Verdi, che però pare proprio non riuscire a trovare la sua collocazione in questo Napoli. Anche contro la sua ex squadra, infatti, il talento con il numero 9 sulle spalle non è riuscito ad incidere dopo un buon inizio. Andiamo a vedere i voti dati alla sua prova dai principali quotidiani.

Gazzetta dello Sport, voto Verdi

5: "Non riesce a ritrovarsi: stagione per niente esaltante, la sua".

Corriere dello Sport, voto Verdi

5.5: "Ha tanta voglia di dimostrare davanti al suo vecchio popolo, ma stringi stringi non è che combina tanto ed esce nella ripresa applaudito dal suoi ex tifosi".

Corriere della Sera, voto Verdi

5

La Repubblica, voto Verdi

5